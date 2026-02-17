Vorteilswelt
Mann ausgetrickst

„Installateure“ stahlen Bargeld und Sparbuch

Burgenland
17.02.2026 15:18
Mit echten Installateuren hatten die Unbekannten wahrscheinlich nichts zu tun.
Mit echten Installateuren hatten die Unbekannten wahrscheinlich nichts zu tun.(Bild: APA/www.picturededk.com)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Das Trio gab an, den Einbau einer neuen Heizung fertigstellen zu wollen. Tatsächlich hatten sie es auf etwas anderes abgesehen. Komplizen dürften ihnen den Tipp dazu gegeben haben.

Gleich einen Haufen Geld innerhalb kürzester Zeit los ist ein betagter Hausbesitzer im Bezirk Mattersburg. Nicht nur, dass er die hohen Kosten für eine neue Heizung zu stemmen hat, ein dreister Diebstahl durch angebliche Handwerker kam dem Mann noch zusätzlich teuer zu stehen.

Neue Heizung
Der 84-Jährige hatte sich nach dem langen, kalten Winter entschlossen, eine neue Heizung in seinem Wohnhaus installieren zu lassen. Am Freitag der Vorwoche waren dazu drei Männer bei ihm zu Hause, um alles anzuschließen und einzurichten. Der Burgenländer hatte dafür eine Firma aus Wien beauftragt.

Versteck verraten
Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, bezahlte er die Installateure in bar – 10.000 Euro. Das Geld dazu nahm er aus einer Holzlade und überreichte es dem Trio – welches das Versteck offenbar gesehen hatte. Nur drei Tage später – diesen Montag – kamen erneut drei Männer zu seinem Haus und gaben an, die Installation der Heizung finalisieren zu wollen. Sie verwickelten den verwunderten Hausbesitzer in ein Gespräch und verließen schließlich das Haus, um mit dem Auto zu flüchten. Als der 84-Jährige daraufhin in seine Geldlade kontrollierte, sah er, dass das Sparbuch sowie mehr als zehntausend Euro fehlten.

Er verständigte daraufhin die Polizei.

Burgenland
17.02.2026 15:18
