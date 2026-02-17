„Installateure“ stahlen Bargeld und Sparbuch

Versteck verraten

Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, bezahlte er die Installateure in bar – 10.000 Euro. Das Geld dazu nahm er aus einer Holzlade und überreichte es dem Trio – welches das Versteck offenbar gesehen hatte. Nur drei Tage später – diesen Montag – kamen erneut drei Männer zu seinem Haus und gaben an, die Installation der Heizung finalisieren zu wollen. Sie verwickelten den verwunderten Hausbesitzer in ein Gespräch und verließen schließlich das Haus, um mit dem Auto zu flüchten. Als der 84-Jährige daraufhin in seine Geldlade kontrollierte, sah er, dass das Sparbuch sowie mehr als zehntausend Euro fehlten.