Thema Asbest: Gemeinden wollen nun Gewissheit

15 Gemeinden wollen Luftmessungen

Auch Kukmirn lässt in allen vier Ortsteilen die Luftqualität messen und will ebenfalls ab Vorliegen der Daten die Bürger umgehend informieren. Der seit Jahren eingesetzte Streusplitt kommt von einer externen Firma. Das Material soll zertifiziert sein und von den betroffenen Steinbrüchen stammen. Der Splitt wurde zudem von einem Geologen begutachtet. Insgesamt 15 Gemeinden haben landesweit um Luftmessungen angesucht.