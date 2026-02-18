30 Tage lang auf Entzug: Halten wir das alle aus?

Selbstgenügsamkeit hat immer schon provoziert

„Fasten ist eben ein Akt der Freiheit. Schon antike Denker wie Sokrates oder Seneca übten freiwilligen Verzicht, um unabhängig von äußeren Dingen zu werden. Wer verzichten kann, wird nicht beherrscht“, sagt die bekannte Philosophin Lisz Hirn, die familiär bedingt einen engen Kontakt zum Burgenland hat und bei „Philosophischen Cafés“ inspiriert – so auch am 20. Mai im Kaplan am Kurpark in Bad Tatzmannsdorf.

Besonders in unserer Gesellschaft, die stark von Konsum, Status und „Likes“ geprägt ist, sei Fasten eine Form der Selbstermächtigung, weil es die eigene Aufmerksamkeit stabilisiert, Impulskontrolle stärkt, die emotionale Reaktivität senkt und die Integrität und Frustrationstoleranz erhöht – eine Fähigkeit, die in unserer Kultur, wo jedes Bedürfnis sofort befriedigt werden will, oft zu kurz kommt. Heilsam sei Verzicht auch, weil er uns auf die Frage zurückwirft: Was benötige ich tatsächlich für ein gutes Leben?