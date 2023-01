Große Aufregung um Martin Luther King Denkmal

Eine Bronzeskulptur des Künstlers Hank Willis Thomas symbolisiert seit dem Wochenende in Boston die Umarmung von Martin Luther King Jr. und Coretta Scott King nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an Dr. King 1964. So ganz warm wird man in Boston jedoch nicht mit dem Kunstwerk - so mancher meint nämlich, etwas ganz anderes in der Skulptur zu erkennen.