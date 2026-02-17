Fastenzeit: Krypta als Raum für Stille und Kunst

Der Körper und der Tod

Es ist, als ob die Taschentücher die Wände streicheln wollten. Oder nehmen sie die Tränen des Abschieds auf? Die Vergänglichkeit des Körpers macht Maria Nalbantova zum Thema. Sie hat „Handtücher“ aus Porzellan gefertigt, diese hängen an der Wand der Krypta. Sie lassen einerseits die Fürsorge für den Körper spüren, andererseits auch seine Abwesenheit, etwa nach dem Tod.