Unterhaus-Motto: „Fahr‘ nicht fort, üb‘ im Ort!“

Kostet eine Lawine

Aber warum treibt es kaum mehr Klubs in die Ferne? „Es kostet mittlerweile alles eine Lawine“, sagen etwa mit Bad Ischls Johann Roitmayer und Bad Schallerbachs Gerhard Klausmair zwei Klubvertreter, die in der Vergangenheit mit ihren Vereinen noch Camps in der Türkei eingelegt hatten. „Wir haben ohnehin super Bedingungen“, betonen indes Weißkirchen-Sportchef Fritz Pflug und Pregarten-Obmann Martin Brandl, dass sich ob der eigenen Kunstrasen ein Trainingslager nicht lohnt. Auch wenn das zusätzliche Arbeit bedeutet, musste etwa Brandl gestern mit dem Traktor die Plätze vom Schnee befreien.