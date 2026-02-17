Bier und Musi: Mit Genuss und Herz in Saalbach

Destillerie Parzmair veranstaltete wieder OÖ-Empfang in Ski-Ort. Viele Promis aus Politik und Wirtschaft waren anwesend.
Die Pinzgauer Musi, ein Eggenberger-Bieranstich, gute Schmankerl und viel Gesprächsstoff – die heimischen Semesterferien starteten für zahlreiche Promis aus Politik und Wirtschaft mit einem Abstecher nach Saalbach. Wo die Destillerie Parzmair als kulinarischer Botschafter Oberösterreichs im Pinzgau auch heuer wieder den traditionellen OÖ-Empfang veranstaltet hat. Franz Ratzinger empfing neben Landeshauptmann Thomas Stelzer und Ehefrau Bettina auch Alt-LH Josef Pühriger, Gerald Mayr (Finanzchef voestalpine AG), Gerald Hackl (Gourmetfein), Saalbachs Bürgermeister Alois Hasenauer, Wels-Boss Andreas Rabl, Hinterglemmer-Bergbahnen-Chef Peter Mitterer und Gemeindebundpräsident Christian Mader.
