Fußfessel und Käfighaltung beim Ringen um Gugu

Mildere Strafe mit je zwei Kisten Bier

Er und sein Amtskollege Manfred Grill aus Bad Großpertholz ließen sich dann doch zu einer milderen Strafe herab. Der Verurteilte müsse als Wiedergutmachung den Musikkapellen von Sandl, Bad Großpertholz und Liebenau je zwei Kisten trinkbares Bier spendieren. Reichenberger nahm den finanziellen Schaden in Kauf, fügte aber hinzu: „Wir werden unsere Annexionspläne nicht in den Wind schießen, uns militärisch besser aufstellen.“ Vorerst galt also der Rückzug. Obwohl? „Ich gehe davon aus, dass auch zukünftig die Wetterstation Liebenau-Gugu heißen wird“, so Reichenberger.