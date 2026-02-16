Sturm zerstört „Liebesbogen“ an Küste Italiens

Stadtchef: „Ein schwerer Schlag“

Der Bürgermeister von Melendugno, Maurizio Cisternino, zeigte sich betroffen: „Das ist ein schwerer Schlag. Ausgerechnet am Valentinstag erreichte uns diese traurige Nachricht. Eine der berühmtesten Touristenattraktionen an unserer Küste und in ganz Italien ist verschwunden“, erklärte er gegenüber „Corriere del Mezzogiorno“. Er forderte umfassende Maßnahmen zum Schutz der Natur.