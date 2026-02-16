Vorteilswelt
Die sechs Gründe

Noch leistbar? Darum werden Konzerte immer teurer

Wirtschaft
16.02.2026 12:05
Für Konzerte von Superstars wie Taylor Swift müssen die Fans ganz tief in ihre Taschen greifen.
Für Konzerte von Superstars wie Taylor Swift müssen die Fans ganz tief in ihre Taschen greifen.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Porträt von Lukas Luger
Von Lukas Luger

Harry Styles, Bon Jovi, Taylor Swift – noch nie war es so schwer, leistbare Tickets für große Konzerte zu bekommen. Karten kosten mittlerweile im Durchschnitt über 100 Euro, selbst Preise bis zu 500 Euro sind längst keine Ausnahme mehr. Krone+ erklärt, warum die Preise explodieren.

0 Kommentare

Fakt ist: In den vergangenen Jahren sind die Preise für die begehrtesten Konzerte laut dem Ticketanbieter Ticketmaster um bis zu 50 Prozent gestiegen. Für viele Fans ist der Kauf von Konzertkarten inzwischen eine echte finanzielle Herausforderung. Die Folge? Live-Events sind zu Luxusgütern, Konzerttickets zu Statussymbolen geworden. Wer sagen kann, er war bei einem Konzert von Taylor Swifts „Eras“-Tour oder einem Gig von Beyoncé dabei, darf sich zum Kreis der Auserwählten zählen.

Wirtschaft
16.02.2026 12:05
Krone Plus Logo
Die sechs Gründe
Noch leistbar? Darum werden Konzerte immer teurer
Vollständiger Rückzug
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
Fachmann verrät
Pfand auf Batterien wird konkret: Das ist geplant
„Krone“-Gastkommentar
Spitzenpolitik aus dem Takt
Krone Plus Logo
Was der Betrieb vorhat
Skidata plant Abbau von Mitarbeitern in Grödig
Folgen Sie uns auf