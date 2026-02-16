Noch leistbar? Darum werden Konzerte immer teurer

Fakt ist: In den vergangenen Jahren sind die Preise für die begehrtesten Konzerte laut dem Ticketanbieter Ticketmaster um bis zu 50 Prozent gestiegen. Für viele Fans ist der Kauf von Konzertkarten inzwischen eine echte finanzielle Herausforderung. Die Folge? Live-Events sind zu Luxusgütern, Konzerttickets zu Statussymbolen geworden. Wer sagen kann, er war bei einem Konzert von Taylor Swifts „Eras“-Tour oder einem Gig von Beyoncé dabei, darf sich zum Kreis der Auserwählten zählen.