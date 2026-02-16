Noch leistbar? Darum werden Konzerte immer teurer

Harry Styles, Bon Jovi, Taylor Swift – noch nie war es so schwer, leistbare Tickets für große Konzerte zu bekommen. Karten kosten mittlerweile im Durchschnitt über 100 Euro, selbst Preise bis zu 500 Euro sind längst keine Ausnahme mehr. Krone+ erklärt, warum die Preise explodieren.
Fakt ist: In den vergangenen Jahren sind die Preise für die begehrtesten Konzerte laut dem Ticketanbieter Ticketmaster um bis zu 50 Prozent gestiegen. Für viele Fans ist der Kauf von Konzertkarten inzwischen eine echte finanzielle Herausforderung. Die Folge? Live-Events sind zu Luxusgütern, Konzerttickets zu Statussymbolen geworden. Wer sagen kann, er war bei einem Konzert von Taylor Swifts „Eras“-Tour oder einem Gig von Beyoncé dabei, darf sich zum Kreis der Auserwählten zählen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.