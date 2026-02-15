Sieben Bewohner mussten nach Brand ins Krankenhaus

In Gratwein (Steiermark) mussten die Feuerwehren Sonntagmittag vier Personen aus einem verrauchten Mehrparteienhaus retten, sieben mussten ins Krankenhaus. 52 Florianis waren im Einsatz.
Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr Gratwein zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus alarmiert, auch die Feuerwehren Judendorf-Straßengel, Eisbach-Rein und die Betriebsfeuerwehr Sappi rückten aus. Aus einer Wohnung drang dichter, schwarzer Rauch. „Ein Atemschutztrupp begab sich umgehend mit einer Löschleitung in die Wohnung, um den Küchenbrand zu bekämpfen“, schildert die Feuerwehr.
Ein weiterer Atemschutztrupp durchsuchte alle nicht betroffenen Wohnungen nach Personen. Vier Menschen konnten durch das druckbelüftete Steigenhaus gerettet werden. Wegen der Schadstoffe in der Luft wäre ihr Leben bedroht gewesen, wären sie in der Wohnung geblieben!
Sieben Bewohner wurden laut der Polizei schließlich in ein Krankenhaus transportiert. Diese Personen sind sechs, zehn, 13, 14, 37, 39 und 72 Jahre alt. Als Brandursache wurde überhitztes Fett ausgeforscht.
