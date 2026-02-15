Sieben Bewohner mussten nach Brand ins Krankenhaus

Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr Gratwein zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus alarmiert, auch die Feuerwehren Judendorf-Straßengel, Eisbach-Rein und die Betriebsfeuerwehr Sappi rückten aus. Aus einer Wohnung drang dichter, schwarzer Rauch. „Ein Atemschutztrupp begab sich umgehend mit einer Löschleitung in die Wohnung, um den Küchenbrand zu bekämpfen“, schildert die Feuerwehr.