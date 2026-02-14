Vorteilswelt
Albtraum bei Olympia

„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“

Olympia
14.02.2026 06:37
US-Superstar Ilia Malinin verpasste völlig überraschend eine Medaille.
US-Superstar Ilia Malinin verpasste völlig überraschend eine Medaille.(Bild: Krone KREATIV/AFP/ PIERO CRUCIATTI, AP/Ashley Landis)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“ Nach seinem Olympia-Fiasko am Freitag, den 13., herrschte bei Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin Fassungslosigkeit.

0 Kommentare

Was für ein Desaster für „Vierfach-Gott“ Ilia Malinin! Nach mehreren Fehlern in der Kür verpasste das US-Wunderkind die olympische Goldmedaille bei den Winterspielen in Italien vollkommen überraschend. Der 21-Jährige patzte gleich bei mehreren Sprüngen und musste sich mit einem enttäuschenden achten Platz begnügen.

Ilia Malinin unterliefen einige Fehler.
Ilia Malinin unterliefen einige Fehler.(Bild: AFP/WANG ZHAO)

Als „Albtraum“ betitelte die Tageszeitung „USA Today“ den Abend für den Eiskunstlauf-Profi. Nach dem Kurzprogramm war Malinin noch in Führung gelegen. „Ich habe es vergeigt“, wurde er vom US-Sender NBC zitiert.

Lesen Sie auch:
„Vierfach-Gott“ Ilia Malinin stürzte in einer der schlechtesten Küren seiner Karriere gleich ...
Eiskunstlauf-Show
Sturz-Drama um Ilia Malinin! Kasache holt Gold
13.02.2026

„Olympischer Fluch“
Das Wunderkind auf Kufen galt vor den Winterspielen eigentlich als unbesiegbar. Mehr als zwei Jahre war er es auch. Doch ausgerechnet bei Olympia musste der zweimalige Weltmeister wieder mal eine Niederlage einstecken – und die war umso schmerzhafter.

Zitat Icon

Die Leute sagen, es gibt einen olympischen Fluch - dass der Goldfavorit bei Olympia immer schlecht läuft.

Ilia Malinin

„Der olympische Druck erwischt dich wirklich. Die Leute sagen, es gibt einen olympischen Fluch - dass der Goldfavorit bei Olympia immer schlecht läuft“, war Malinin am Boden zerstört.

Olympia
14.02.2026 06:37
