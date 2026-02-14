„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“ Nach seinem Olympia-Fiasko am Freitag, den 13., herrschte bei Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin Fassungslosigkeit.
Was für ein Desaster für „Vierfach-Gott“ Ilia Malinin! Nach mehreren Fehlern in der Kür verpasste das US-Wunderkind die olympische Goldmedaille bei den Winterspielen in Italien vollkommen überraschend. Der 21-Jährige patzte gleich bei mehreren Sprüngen und musste sich mit einem enttäuschenden achten Platz begnügen.
Als „Albtraum“ betitelte die Tageszeitung „USA Today“ den Abend für den Eiskunstlauf-Profi. Nach dem Kurzprogramm war Malinin noch in Führung gelegen. „Ich habe es vergeigt“, wurde er vom US-Sender NBC zitiert.
„Olympischer Fluch“
Das Wunderkind auf Kufen galt vor den Winterspielen eigentlich als unbesiegbar. Mehr als zwei Jahre war er es auch. Doch ausgerechnet bei Olympia musste der zweimalige Weltmeister wieder mal eine Niederlage einstecken – und die war umso schmerzhafter.
Die Leute sagen, es gibt einen olympischen Fluch - dass der Goldfavorit bei Olympia immer schlecht läuft.
Ilia Malinin
„Der olympische Druck erwischt dich wirklich. Die Leute sagen, es gibt einen olympischen Fluch - dass der Goldfavorit bei Olympia immer schlecht läuft“, war Malinin am Boden zerstört.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.