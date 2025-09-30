„Kapitol-Schamane“ verklagt seinen Ex-Helden Trump

Langes Manifest, vertritt sich selbst vor Gericht

Wie die „Phoenix New Times“ berichtet, besteht die Klageschrift aus einem einzigen langen Absatz, der eher einem Manifest als einem juristischen Dokument gleicht. Chansley, der sich selbst vor Gericht vertritt, reichte die Klage am Montag beim Superior Court im Maricopa County ein. Angesichts der zahlreichen Bundesvorwürfe dürfte der Fall jedoch vor ein US-Bundesgericht verwiesen werden.