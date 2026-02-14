Olympia-Start! „Noch vor ein paar Monaten …“

Schon vor dem olympischen Riesentorlauf am Sonntag kann sich Nina Astner als Siegerin fühlen. „Noch vor ein paar Monaten hätte ich das nicht geglaubt, dass ich jetzt in Cortina an den Start gehe“, so die ÖSV-Athletin, die sich ein glückliches Grinsen nicht verkneifen kann. So kurz vor dem Rennen – gibt sie im Sportkrone-Interview zu – steigt die Nervosität aber nun schon ordentlich an.