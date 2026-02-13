Vom stillen Wanderweg zur flotten Rodelpartie

Wenn die Temperaturen im Winter für längere Zeit unter den Gefrierpunkt fallen, können besondere Bedingungen an steilen Felswänden dafür sorgen, dass beeindruckend große Eiszapfen wachsen. Entscheidend ist dabei zunächst, dass Wasser kontinuierlich verfügbar ist – sei es als Schmelzwasser aus oberhalb liegendem Schnee, als Wasser, das aus Gesteinsritzen nach unten sickert, oder als Tauen von Schneebänken bei leichtem Sonneneinfall. Dieses Wasser fließt entlang der Felswand nach unten. An senkrechten oder schattigen Flächen verdunstet es nicht sofort, sondern läuft tröpfchenweise über die kalte Oberfläche. Auf einer schattigen Nordseite, wie im Schattenlagant, ist es oft so kalt, dass das Wasser bereits beim Kontakt mit der Wand gefriert. Sobald die ersten dünnen Eisschichten entstehen, dienen sie als „Grundlage“ – sie fangen weitere Tröpfchen ein, die beim Herabtropfen ebenfalls gefrieren. So entsteht nach und nach ein Zapfen. Das Wasser läuft nicht nur einmal, sondern über Stunden und Tage ununterbrochen weiter, tropft an der gleichen Stelle herunter und friert dabei schichtweise an.