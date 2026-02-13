Unfall in Nenzing forderte fünf Verletzte

Lage bei Rinder-TBC laut Land stabil
Bisherige Bilanz:
Am Freitagmittag kam es in Nenzing zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Ursache war offenbar ein missglücktes Überholmanöver.
Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Galinastraße (L190) zwischen Frastanz und Nenzing. Ein Lenker wollte gerade mit seinem Pkw nach links abbiegen, während der nachfolgende Fahrer dies offenbar nicht erkannte und zum Überholen ansetzte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
Verletzte ins Krankenhaus
Fünf Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Weitere Details zum Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt, die Polizei nahm die Ermittlungen auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.