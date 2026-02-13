Unter Carport abgestelltes Auto geriet in Brand

Am Donnerstagabend mussten die Einsatzkräfte zu einem Fahrzeugbrand in Hohenems ausrücken. Dank des schnellen Handelns der Anwohner und der Feuerwehr hielt sich der Schaden in Grenzen, Personen wurden nicht verletzt.
Der Vorfall ereignete sich gegen 19.00 Uhr. Laut Informationen der Polizei wurde der Landesleitzentrale ein Fahrzeugbrand unter dem Carport eines Mehrparteienwohnhauses gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war aus dem Motorraum eines abgestellten Pkws bereits Rauch zu sehen, zudem war ein kleiner Brandherd hinter dem Kühlergrill erkennbar.
Schnelles Eingreifen der Feuerwehr
Um auf Nummer sicher zu gehen, wurden die rund 20 Bewohner des Hauses vorsorglich evakuiert. Anwohner hatten bereits zuvor die Fahrzeugbesitzerin verständigt und mit einem Feuerlöscher erste Löschversuche unternommen. Die Feuerwehr öffnete in weiterer Folge die Motorhaube und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Als Ursache für das Feuer wird ein technischer Defekt vermutet, Personen wurden nicht verletzt, auch das Wohngebäude kam nicht zu Schaden.
Insgesamt waren 31 Mitglieder der Feuerwehr Hohenems mit vier Fahrzeugen im Einsatz, unterstützt wurden sie von einer Streife der Polizeiinspektion Hohenems mit zwei Beamten.
