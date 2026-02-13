Unter Carport abgestelltes Auto geriet in Brand

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Um auf Nummer sicher zu gehen, wurden die rund 20 Bewohner des Hauses vorsorglich evakuiert. Anwohner hatten bereits zuvor die Fahrzeugbesitzerin verständigt und mit einem Feuerlöscher erste Löschversuche unternommen. Die Feuerwehr öffnete in weiterer Folge die Motorhaube und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Als Ursache für das Feuer wird ein technischer Defekt vermutet, Personen wurden nicht verletzt, auch das Wohngebäude kam nicht zu Schaden.