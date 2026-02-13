Trickbetrüger geben sich als Polizisten aus



Laut Informationen der Polizei kam es in den vergangenen Tagen im Ländle vermehrt zu Anrufen von Trickbetrügern, die sich als Beamte der Polizei oder Kriminalpolizei ausgeben. Diese Machenschaften richten sich insbesondere gegen ältere Menschen. Die Anrufer melden sich und behaupten, dass in der Nachbarschaft Einbrüche oder andere Straftaten verübt wurden. Im weiteren Verlauf des Gesprächs versuchen sie, Vertrauen aufzubauen, um Informationen über Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu erhalten.