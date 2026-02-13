Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dreiste Abzocke

Trickbetrüger geben sich als Polizisten aus

Chronik
13.02.2026 11:55
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: APA/dpa/Jan-Philipp Strobel)

Die Vorarlberger Polizei warnt einmal mehr vor Trickbetrügern, die ältere Menschen anrufen und sich als Polizisten ausgeben, um Informationen über Vermögensverhältnisse zu erlangen. Es drohen hohe finanzielle Verluste.

0 Kommentare


Laut Informationen der Polizei kam es in den vergangenen Tagen im Ländle vermehrt zu Anrufen von Trickbetrügern, die sich als Beamte der Polizei oder Kriminalpolizei ausgeben. Diese Machenschaften richten sich insbesondere gegen ältere Menschen. Die Anrufer melden sich und behaupten, dass in der Nachbarschaft Einbrüche oder andere Straftaten verübt wurden. Im weiteren Verlauf des Gesprächs versuchen sie, Vertrauen aufzubauen, um Informationen über Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu erhalten.

Eindringliche Warnung
Die Polizei rät dringend, dubiose Telefonate sofort zu beenden. Opfer sollten keine Auskünfte über Bargeld, Wertgegenstände oder Bankguthaben am Telefon geben. Es ist ratsam, nach dem Namen des Anrufers und einer Rückrufnummer zu fragen und die Polizei nur über bekannte offizielle Telefonnummern zu kontaktieren. Zudem wird empfohlen, sich mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen über verdächtige Telefonate auszutauschen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Polizei niemals telefonisch die Übergabe von Geld, Schmuck oder anderen Vermögenswerten fordert.

Die Kriminalpolizei ermutigt besonders ältere Menschen, in derartigen Situationen wachsam zu sein und sich im Zweifel mit der Polizei in Verbindung zu setzen, um mögliche Betrugsversuche aufzudecken. Im gesamten Bundesland Vorarlberg wird zu besonderer Vorsicht geraten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
13.02.2026 11:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 7°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
4° / 11°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
6° / 10°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
5° / 11°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner ist von der Personaldebatte in ihrer Partei bereits ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Holzleitner „genervt“ von SPÖ-Personaldebatte
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.267 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.326 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
157.657 mal gelesen
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
968 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
844 mal kommentiert
Mehr Chronik
Rang zwei überrascht
Das sind die erfolgreichsten Olympia-Bundesländer
Fälle häufen sich
Dubiose Goldankäufer: Juweliere schlagen Alarm
Dreiste Abzocke
Trickbetrüger geben sich als Polizisten aus
Lustenauer testen
Keine Experimente mehr bei der Generalprobe
Unfall in Meiningen
44-jährige Lenkerin übersah beim Einbiegen SUV
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf