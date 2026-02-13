Trickbetrüger geben sich als Polizisten aus

Die Vorarlberger Polizei warnt einmal mehr vor Trickbetrügern, die ältere Menschen anrufen und sich als Polizisten ausgeben, um Informationen über Vermögensverhältnisse zu erlangen. Es drohen hohe finanzielle Verluste.
Laut Informationen der Polizei kam es in den vergangenen Tagen im Ländle vermehrt zu Anrufen von Trickbetrügern, die sich als Beamte der Polizei oder Kriminalpolizei ausgeben. Diese Machenschaften richten sich insbesondere gegen ältere Menschen. Die Anrufer melden sich und behaupten, dass in der Nachbarschaft Einbrüche oder andere Straftaten verübt wurden. Im weiteren Verlauf des Gesprächs versuchen sie, Vertrauen aufzubauen, um Informationen über Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu erhalten.
Eindringliche Warnung
Die Polizei rät dringend, dubiose Telefonate sofort zu beenden. Opfer sollten keine Auskünfte über Bargeld, Wertgegenstände oder Bankguthaben am Telefon geben. Es ist ratsam, nach dem Namen des Anrufers und einer Rückrufnummer zu fragen und die Polizei nur über bekannte offizielle Telefonnummern zu kontaktieren. Zudem wird empfohlen, sich mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen über verdächtige Telefonate auszutauschen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Polizei niemals telefonisch die Übergabe von Geld, Schmuck oder anderen Vermögenswerten fordert.
Die Kriminalpolizei ermutigt besonders ältere Menschen, in derartigen Situationen wachsam zu sein und sich im Zweifel mit der Polizei in Verbindung zu setzen, um mögliche Betrugsversuche aufzudecken. Im gesamten Bundesland Vorarlberg wird zu besonderer Vorsicht geraten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.