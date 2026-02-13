Nach Blitzdiebstahl zu Haftstrafen verurteilt

Knapp 13.000 Euro Beute

Mit dem Plan, schnelle Beute zu machen, fuhr man am Nachmittag des 20. Jänners mit dem in Polen zugelassenen Auto zu einem Wohlfühlhotel in Partenen. Während der 42-jährige Rumäne, der als Fahrer fungierte, im Auto wartete, steuerte der 23-jährige Komplize auf die Rezeption zu. Auf der Suche nach Bargeld wurde der Kriminelle schnell fündig. Mit einer Beute von 12.905 Euro flüchtete er so schnell aus dem Hotel, wie er gekommen war. Die Fahrt in dem Fluchtauto mit polnischem Kennzeichen und die Freude über das Diebesgut währte allerdings nicht lange. Mehrere Kameras des Hotels hatten die Aktion auf Video festgehalten. Die Polizei wurde alarmiert, die zwei Rumänen festgenommen, die Beute sichergestellt und die Kriminaltouristen in die Justizanstalt in Untersuchungshaft gesteckt.