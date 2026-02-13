Kritik nach Polizeieinsatz: Frau zu Boden gestoßen



Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 6. Februar in Feldkirch. Wie der ORF berichtet, zeigt ein Video einen Polizisten, der mehrmals zwei junge Frauen anstößt, wobei eine von ihnen zu Boden fällt. Die Aufnahmen stammen von einer unbeteiligten Person, die das Geschehen aus einiger Entfernung gefilmt hat und anschließend die Aufnahmen dem ORF zukommen ließ. In dem Video sind zudem wüste Beschimpfungen zu hören, welche die Beamten über sich ergehen lassen mussten.