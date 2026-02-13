Mehrere Lawinenabgänge mit glimpflichem Ausgang

Lawinengefahr im ganzen Land

Dem nicht genug, gingen bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle noch weitere Meldungen zu Lawinenabgängen in Lech, im Kleinwalsertal und in Warth ein. Auch dort wurden nach aktuellem Informationsstand keine Personen verschüttet. Generell ist gerade im freien Gelände derzeit Vorsicht geboten: Laut dem aktuellen Lawinenlagebericht herrscht in Vorarlberg oberhalb der Baumgrenze flächendeckend erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3). Die Behörden empfehlen, unbedingt auf die Sicherheitshinweise zu achten und gesperrte Bereiche zu meiden.