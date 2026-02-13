Vorteilswelt
Keine Verschütteten

Mehrere Lawinenabgänge mit glimpflichem Ausgang

Vorarlberg
13.02.2026 15:42
Symbolbild.
Symbolbild.

Am Freitag ereigneten sich in Vorarlberg mehrere Lawinenabgänge. In Damüls versetzten gleich zwei Lawinen die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft. Glücklicherweise kamen ersten Informationen zufolge keine Menschen zu Schaden. 

Gegen 14.40 Uhr gingen in Damüls zwei Lawinen ab, beide außerhalb der gesicherten Pisten. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus, um Sicherheitssuchen an den Lawinenkegeln durchzuführen – dabei ergaben sich erfreulicherweise keine Hinweise darauf, dass Menschen verschüttet wurden. 

Lawinengefahr im ganzen Land
Dem nicht genug, gingen bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle noch weitere Meldungen zu Lawinenabgängen in Lech, im Kleinwalsertal und in Warth ein. Auch dort wurden nach aktuellem Informationsstand keine Personen verschüttet. Generell ist gerade im freien Gelände derzeit Vorsicht geboten: Laut dem aktuellen Lawinenlagebericht herrscht in Vorarlberg oberhalb der Baumgrenze flächendeckend erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3). Die Behörden empfehlen, unbedingt auf die Sicherheitshinweise zu achten und gesperrte Bereiche zu meiden.

Vorarlberg
13.02.2026 15:42
Vorarlberg
