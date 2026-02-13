Keine Experimente mehr bei der Generalprobe

Änderungen vorbehalten

Für Coach Markus Mader ist die Zeit der Experimente vorbei: „Es kann natürlich immer zu Änderungen kommen. Aber es wird schon so sein, dass der Großteil der Jungs, die morgen spielen, auch eine Woche später im Aufgebot stehen wird – weil sie es sich nach der langen Winterpause verdient haben und zu Recht dort stehen.“