Keine Experimente mehr bei der Generalprobe

Austria Lustenau empfängt im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Auftakt in das Frühjahr in Liga zwei den deutschen Regionalligisten Unterhaching. Und da hoffen die Grün-Weißen auf Positiveres, als es in den ersten Testspielen zu sehen gab. Viel verändern wird Coach Markus Mader nicht mehr.
Austria Lustenau empfängt im letzten Test vor dem Ligaauftakt heute (14) den deutschen Regionalligisten Unterhaching. Auch für das Team aus dem Landkreis München, das in einer Woche ebenfalls wieder in den Ligaalltag startet, ist es der letzte Härtetest vor dem Pflichtspielauftakt. Trainiert wird Haching vom Ex-DFB-Teamspieler Sven Bender.
Änderungen vorbehalten
Für Coach Markus Mader ist die Zeit der Experimente vorbei: „Es kann natürlich immer zu Änderungen kommen. Aber es wird schon so sein, dass der Großteil der Jungs, die morgen spielen, auch eine Woche später im Aufgebot stehen wird – weil sie es sich nach der langen Winterpause verdient haben und zu Recht dort stehen.“
Gespielt wird um 14 Uhr im neuen Stadion. Sollte der Platz wegen des Wetters nicht bespielbar sein, wird die Partie ins Rheinvorland verlegt.
