44-jährige Lenkerin übersah beim Einbiegen SUV

Auf der L52 in Meiningen sind am Donnerstag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt, der Sachschaden ist allerdings erheblich.
Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr: Eine 44-jährige Einheimische wollte auf die Landstraße einbiegen und übersah dabei das Fahrzeug eines in Richtung Rankweil fahrenden 71-jährigen Mannes, der ebenfalls aus Meiningen stammt – eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden.
Feuerwehr im Einsatz
Glücklicherweise blieben die beiden Unfallbeteiligten unverletzt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Meiningen leiteten umgehend eine örtliche Umleitung ein, sprühten Ölbindemittel auf die Fahrbahn und beseitigten die Wrackteile. Die beiden Fahrzeuge wurden allerdings erheblich in Mitleidenschaft gezogen.
