Lage bei Rinder-TBC laut Land stabil

Seit Monaten hält das Thema Rinder-TBC ganz Vorarlberg in Atem, nun gibt das Land eine vorsichtige Entwarnung: Die veterinärbehördliche Untersuchungsphase bei Rindern neigt sich dem Ende zu, landesweit wurden seit Winterbeginn rund 12.500 Rinder auf TBC getestet, davon wiesen zwölf Tiere einen positiven beziehungsweise einen fraglichen PCR-Test auf und wurden diagnostisch getötet. Weitere 55 Tiere mussten im Zuge einer Bestandstötung auf einem landwirtschaftlichen Betrieb am 7. Jänner getötet werden, elf davon diagnostisch. Mit weiteren Sperren von Betrieben rechnet das Land derzeit nicht.