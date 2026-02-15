Mission Aufstieg beginnt gleich mit einem Derby

Mit Selbstvertrauen in die Relegation

In der laufenden Saison schnappte sich der FC Seestadt in der Gruppe B der zweiten Liga den Meistertitel und kämpft jetzt in einer Vierer-Relegation um den erstmaligen Aufstieg in die höchste Spielklasse. Die Mannschaft um Torjäger Ali Khodadadzada, der bereits Ostliga-Erfahrung hat, startet am Sonntag (19:45 Uhr) im Wiener Derby gegen den Tango Futsal Club Vienna in die Relegation. „Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die sechs Spiele. Meine Mannschaft ist bereit. Wenn wir fokussiert bleiben, ist der Aufstieg absolut realistisch“, zeigt sich der Trainer überzeugt von einer möglichen Platzierung unter den ersten zwei. In Zukunft will sich der Verein über den Hallenfußball hinaus weiterentwickeln. Sowohl Männer- als auch Frauenteams sollen ebenfalls auf dem Großfeld in Seestadt spielen. Der Schwerpunkt wird dabei vor allem auf die Nachwuchsarbeit gelegt. „Wir wollen hier stabile und professionelle Strukturen schaffen und jungen Spielern und Spielerinnen eine klare Perspektive bieten. Unser Ziel ist es, Seestadt sportlich bekannt zu machen.“