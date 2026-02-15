Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Futsal in der Seestadt

Mission Aufstieg beginnt gleich mit einem Derby

Sport
15.02.2026 09:00
Jubel beim FC Seestadt über eine jetzt schon erfolgreiche Saison.
Jubel beim FC Seestadt über eine jetzt schon erfolgreiche Saison.(Bild: FC Seestadt)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Seestadt sorgt im Futsal für Furore. Erst vor wenigen Jahren gegründet, klopft der Verein nun bereist an die Tür der Bundesliga. In der Relegation geht es um den Aufstieg. Und zum Auftakt gibt es heute gleich ein Derby.

0 Kommentare

„Es wäre eine große Bestätigung für die Arbeit, die wir hier leisten, und ein klares Zeichen, welches Potenzial in Seestadt steckt. Für mich persönlich wäre es extrem emotional, weil unglaublich viel Herzblut in dieses Projekt geflossen ist“, skizziert Trainer Kabir Abbasi, die Bedeutung eines möglichen Aufstiegs in die erste Futsal Liga für den FC Seestadt.

Vor vier Jahren gründete Abbasi den Verein. Da es noch keinen Fußballplatz in Seestadt gab, entschieden sich die Verantwortlichen, mit Futsal zu starten – die richtige Entscheidung, wie sich jetzt herausstellt. „Futsal ist extrem intensiv, schnell und technisch anspruchsvoll. Es wird direkter und dynamischer gespielt als im klassischen Fußball. Spielintelligenz, Technik und Teamtaktik stehen im Vordergrund, genau das fasziniert mich“, so Kabir Abbasi über die rasante Entwicklung des Futsals. Der Großteil seiner Kicker spielt neben dem Futsal auch im klassischen Wiener Amateurfußball. Kein Problem, wie der Trainer betont: „Die Sportarten ergänzen sich sehr gut. Im Futsal lernen die Spieler viele Sachen, die ihnen auch auf dem großen Feld helfen.“

Auch der Spaß kommt beim Futsal nicht zu kurz.
Auch der Spaß kommt beim Futsal nicht zu kurz.(Bild: FC Seestadt)

Mit Selbstvertrauen in die Relegation
In der laufenden Saison schnappte sich der FC Seestadt in der Gruppe B der zweiten Liga den Meistertitel und kämpft jetzt in einer Vierer-Relegation um den erstmaligen Aufstieg in die höchste Spielklasse. Die Mannschaft um Torjäger Ali Khodadadzada, der bereits Ostliga-Erfahrung hat, startet am Sonntag (19:45 Uhr) im Wiener Derby gegen den Tango Futsal Club Vienna in die Relegation. „Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die sechs Spiele. Meine Mannschaft ist bereit. Wenn wir fokussiert bleiben, ist der Aufstieg absolut realistisch“, zeigt sich der Trainer überzeugt von einer möglichen Platzierung unter den ersten zwei. In Zukunft will sich der Verein über den Hallenfußball hinaus weiterentwickeln. Sowohl Männer- als auch Frauenteams sollen ebenfalls auf dem Großfeld in Seestadt spielen. Der Schwerpunkt wird dabei vor allem auf die Nachwuchsarbeit gelegt. „Wir wollen hier stabile und professionelle Strukturen schaffen und jungen Spielern und Spielerinnen eine klare Perspektive bieten. Unser Ziel ist es, Seestadt sportlich bekannt zu machen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
15.02.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
192.952 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
117.233 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
109.711 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2344 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
785 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
725 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Sport
Futsal in der Seestadt
Mission Aufstieg beginnt gleich mit einem Derby
Krone Plus Logo
Wiener Derby
Rapids letzte Rettung vor dem „dreckigen Dutzend“
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: FK Austria gegen den SK Rapid
Krone Plus Logo
Trainer-Duell im Derby
„Er wird erleben, was in unserer Liga möglich ist“
Rugby in Österreich
Abenteuer Extraliga: Donau misst sich mit Profis

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf