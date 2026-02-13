Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Triathlet Philip Pertl

Zwischen Trainingslagern kurz zum Polizeidienst

Salzburg
13.02.2026 12:56
Triathlet Philip Pertl.
Triathlet Philip Pertl.(Bild: Philip Pertl)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Philip Pertl schielt bereits jetzt auf die Olympischen Spiele 2028. Die Basis für die neue Saison hat er auf einem dreiwöchigen Trainingslager in Thailand gelegt. Danach ging es zur Polizei.

0 Kommentare

Für die heimischen Triathlon-Asse geht es bereits in diesem Jahr um die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles (USA). Philip Pertl schwitzte als Vorbereitung auf die neue Saison schon drei Wochen auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket. Dort hat es zu dieser Jahreszeit gut und gerne rund 30 Grad. „Dort habe ich eine gute Basis legen können“, erzählt der 27-Jährige, der die dortigen Bedingungen aus den vergangenen Jahren kennt. „Die Form geht in die richtige Richtung!“ Danach zog sich der Pongauer gleich die Uniform über, ging es für den Polizeisportler in den Dienst. Denn im vergangenen Jahr konnte er die Ausbildung komplett abschließen und ist jetzt zwischen Wettkämpfen und Trainingslagern Gesetzeshüter.

Lesen Sie auch:
Emelie Bauböck wird keine Radwettkämpfe mehr bestreiten.
Radkarriere zu Ende
„Ich habe es vom Kopf her einfach nicht geschafft“
11.02.2026
Krone Plus Logo
Gespräch mit „Krone“
Porsche: „Reitsport nicht mehr an erster Stelle“
11.02.2026

Aber schon Anfang März sucht der Gasteiner wieder das Weite. Da will er auf Gran Canaria in Spanien seine Wettkampfform finden. Das erste Rennen bestreitet er aber erst am 11. April im chinesischen Dexing. „Ein Kontinentalcup als Formcheck“, sieht Pertl den Saisonstart als Standortbestimmung. Richtig ernst wird es für ihn dann erst ab Ende Mai, wenn das Rennen um die Olympiatickets startet.

(Bild: Philip Pertl)

Sein Betreuer weiß, wie man dieses Ziel erreicht. Denn der Pinzgauer Lukas Hollaus löste 2021 das Ticket für das Großereignis in Tokio, wo er am Ende 34. wurde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
13.02.2026 12:56
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner ist von der Personaldebatte in ihrer Partei bereits ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Holzleitner „genervt“ von SPÖ-Personaldebatte
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.267 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.326 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
157.657 mal gelesen
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
968 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
844 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf