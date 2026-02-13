Zwischen Trainingslagern kurz zum Polizeidienst

Für die heimischen Triathlon-Asse geht es bereits in diesem Jahr um die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles (USA). Philip Pertl schwitzte als Vorbereitung auf die neue Saison schon drei Wochen auf der thailändischen Urlaubsinsel Phuket. Dort hat es zu dieser Jahreszeit gut und gerne rund 30 Grad. „Dort habe ich eine gute Basis legen können“, erzählt der 27-Jährige, der die dortigen Bedingungen aus den vergangenen Jahren kennt. „Die Form geht in die richtige Richtung!“ Danach zog sich der Pongauer gleich die Uniform über, ging es für den Polizeisportler in den Dienst. Denn im vergangenen Jahr konnte er die Ausbildung komplett abschließen und ist jetzt zwischen Wettkämpfen und Trainingslagern Gesetzeshüter.