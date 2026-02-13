Vorteilswelt
„Krone"-Gemeindeserie

Gemeinde hat sich Platzreserven geschaffen

Salzburg
13.02.2026 12:00
Der Erlebnisberg Naglköpfl ist vor allem für die Jugend wertvoll, wie ÖVP-Ortschef Auernigg ...
Der Erlebnisberg Naglköpfl ist vor allem für die Jugend wertvoll, wie ÖVP-Ortschef Auernigg betont.(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Piesendorf denkt in die Zukunft: Mit dem früheren Neuwirt sind jetzt 2800 Quadratmeter in öffentlicher Hand. Ein Aushängeschild ist der nagelneue Kindergarten im Ortsteil Walchen. Dort wurde Platz für 60 Kinder geschaffen.

0 Kommentare

Für Bürgermeister Bernhard Auernigg ist es die erste Periode am Bürgermeistersessel. Und es ist schon vieles passiert. „Mit dem neuen Kindergarten in Walchen haben wir ein Top-Angebot“, sagt er. Um 3,9 Millionen Euro (2,1 Millionen von der Gemeinde finanziert) konnte Piesendorf im Vorjahr Plätze für 60 Kinder eröffnen. Insgesamt gibt es an zwei Standorten jetzt 140 Betreuungsplätze. Nur sechs über dreijährige Kinder sind in der Gemeinde nicht in Betreuung. „Der Bedarf ist jetzt gedeckt“, freut sich der Ortschef, der in die Fußstapfen von Langzeit-Vorgänger Hans Warter trat. Mit der Finanzlage ist Auernigg auch in Sparzeiten zufrieden. Rund 14,6 Millionen Euro stehen im Budget zur Verfügung. „Wir haben gute Betriebe hier“, betont er. Allen voran der Kunststoffplatten-Betrieb Senoplast mit mehr als 500 Mitarbeitern.

Der neue Kindergarten der Gemeinde.
Der neue Kindergarten der Gemeinde.(Bild: Kerstin Jönsson)
Gemeindeamt Piesendorf.
Gemeindeamt Piesendorf.(Bild: Kerstin Jönsson)

Wo er noch Einsparungspotenzial sieht? Mit Bereichen wie Senioren oder Kindern sollte sorgsam umgegangen sein. „Eventuell könnte die Ausstattung einfacher sein. Aber da sind die gesetzlichen Vorschriften schon sehr hoch.“

Der Bürgermeister denkt auch an die Zukunft: Mit dem früheren Neuwirt kaufte die Gemeinde um 1,6 Millionen Euro eine wichtige Fläche mit 2800 Quadratmetern im Zentrum an. Was damit passieren soll, ist wegen der allgemein angespannten finanziellen Lage noch unklar. Auernigg sagt dazu: „Wir sehen es als Reserve für die Zukunft.“

Im Tourismus will er auch sanft auf die Bremse steigen. Zuletzt siedelten sich auch Modelle an, bei denen Investoren Immobilien kaufen und weitervermieten. Die Grenze zum Zweitwohnsitz-Appartement ist hier fließend. Die Gemeindevertretung spricht sich gegen eine neue Kennzeichnung von Appartementflächen aus.

Der Bürgermeister mit „Nebenjob“ bei der Schmittenhöhebahn schätzt die politische Arbeit an der Basis: „Ich will für die Bevölkerung da sein.“

Salzburg
13.02.2026 12:00
Loading
Salzburg

