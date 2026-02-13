Gemeinde hat sich Platzreserven geschaffen

Für Bürgermeister Bernhard Auernigg ist es die erste Periode am Bürgermeistersessel. Und es ist schon vieles passiert. „Mit dem neuen Kindergarten in Walchen haben wir ein Top-Angebot“, sagt er. Um 3,9 Millionen Euro (2,1 Millionen von der Gemeinde finanziert) konnte Piesendorf im Vorjahr Plätze für 60 Kinder eröffnen. Insgesamt gibt es an zwei Standorten jetzt 140 Betreuungsplätze. Nur sechs über dreijährige Kinder sind in der Gemeinde nicht in Betreuung. „Der Bedarf ist jetzt gedeckt“, freut sich der Ortschef, der in die Fußstapfen von Langzeit-Vorgänger Hans Warter trat. Mit der Finanzlage ist Auernigg auch in Sparzeiten zufrieden. Rund 14,6 Millionen Euro stehen im Budget zur Verfügung. „Wir haben gute Betriebe hier“, betont er. Allen voran der Kunststoffplatten-Betrieb Senoplast mit mehr als 500 Mitarbeitern.