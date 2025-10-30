Causa Super League: Muss UEFA 4 Mrd. Euro zahlen?

Die von Spaniens Fußballrekordmeister Real Madrid und dem A22 Sports Management von der UEFA in der „Causa Super League“ geforderte Schadenersatz beträgt mehr als vier Mrd. Euro. Die Entschädigung wird gefordert, da Europas Dachverband die Gründung des potenziellen Konkurrenzbewerbs gestoppt hatte.
Das Landgericht Madrid hat zuletzt eine Berufung der UEFA, der spanischen LaLiga und des spanischen Fußballverbandes (RFEF) gegen eine Gerichtsentscheidung von 2024 zurückgewiesen.
Real Madrid und A22 Sports Management, der einst vorgesehene Organisator der Super League, werfen der UEFA vor, den neuen Wettbewerb mit allen Mitteln bekämpft und dabei ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht zu haben. Die Forderung in der Höhe von gut vier Milliarden Euro betrachten die Kläger als „angebracht“.
Das sagt die UEFA
Der französischen Nachrichtenagentur AFP liegt ein UEFA-Antwortschreiben mit folgendem Wortlaut vor: „Dieser (gerichtliche) Beschluss bestätigt weder das vor vier Jahren angekündigte und verworfene Projekt der ‘Super League“ noch stellt sie die aktuellen Lizenzbestimmungen der UEFA infrage, die vor drei Jahren verabschiedet und im vergangenen Jahr aktualisiert worden sind und weiterhin uneingeschränkte Gültigkeit haben. Diese Bestimmungen gewährleisten unter anderem, dass jeder grenzüberschreitende Wettbewerb nach objektiven, transparenten und verhältnismäßigen Kriterien bewertet wird.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.