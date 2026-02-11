Konkursverfahren für Krobath Metallbau eröffnet

Die nächste Pleite in der Steiermark! Über das Metall- und Glasbauunternehmen Krobath Metallbau GmbH wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht eröffnet. Es besteht keine Fortbetriebsabsicht.
Am Mittwoch wurde am Landesgericht Graz ein Konkursverfahren für die Krobath Metallbau GmbH in Graz eröffnet, wie der Kreditschutzverband KSV1870 schreibt. Betroffen sind 23 Dienstnehmer und rund 100 Gläubiger.
Krobath Metallbau gibt es bereits seit 2002, wobei bereits im Jahr 2017 schon einmal ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet werden musste. Dieses wurde erfüllt und das Unternehmen bis dato weitergeführt. Die Spezialisierung der Gesellschaft liegt in der Fertigung von Metallkonstruktionen für Fenster, Türen, Geländer, Treppen, Fassaden, Dächer und Lifteinhausungen.
Gründe für die Insolvenz seien eine generell schwierige Marktlage in der Bau- und Immobilienbranche, erhöhter Preis- und Termindruck, enorm gestiegene Personalkosten sowie hohe Forderungsausfälle. Laut KSV1870 stehen Passiva von etwa 2,2 Millionen Euro Aktiva von etwa 0,35 Millionen Euro gegenüber. Ein Fortbetrieb des Unternehmens werde nicht angestrebt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.