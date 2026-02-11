Konkursverfahren für Krobath Metallbau eröffnet

Krobath Metallbau gibt es bereits seit 2002, wobei bereits im Jahr 2017 schon einmal ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet werden musste. Dieses wurde erfüllt und das Unternehmen bis dato weitergeführt. Die Spezialisierung der Gesellschaft liegt in der Fertigung von Metallkonstruktionen für Fenster, Türen, Geländer, Treppen, Fassaden, Dächer und Lifteinhausungen.