„Russland hält sich an Atomwaffen-Limit, wenn …“

„New Start“ war im April 2010 von US-Präsident Barack Obama und dem damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew unterzeichnet worden. Die USA und Russland verpflichteten sich darin, ihre atomaren Sprengköpfe jeweils auf maximal 1550 zu verringern. Die Gültigkeit der Beschränkung lief am 5. Februar aus. Beide Seiten signalisierten allerdings zuletzt, einen neuen Atomwaffenvertrag schließen zu wollen. Die USA wollen jedoch China wegen seines wachsenden Atomwaffenarsenals in künftige Verhandlungen einbeziehen.