Erste Erkenntnis: „Das ist kein sauberes Arbeiten“

ÖVP sieht „Gerüchteküche an Geschmack verlieren“

Die ÖVP sah unterdessen die „Gerüchteküche rund um den Tod von Christian Pilnacek an Geschmack und Substanz verlieren“. Abgeordneter Jakob Grüner forderte „die Fakten auf den Tisch“ und stellte sogar in den Raum, dass die mediale Berichterstattung zu „Verschwörungstheorien“ rund um den Fall Pilnacek geführt habe. Auf Nachfrage der „Krone“ betonte er dann allerdings, dass es selbstredend sehr wohl um politische Einflussnahme gehen müsse und nicht um mediale.