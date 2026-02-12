Ein Ruderklub wird für eine Nacht zum Kuppelverein

Das sagt Gerald Stumptner. Als Urgestein des heuer 150 Jahre alten RV Ister gilt er als eine der guten Seelen des Vereins, über den fast alle Linzer wissen: Wenn der Fasching seinem Höhepunkt entgegengeht, lässt Ister den legendären Piratenball steigen. Zu dem ein ganzes Meer aus Glitzer, Federn, schrillen Perücken und kreativen Masken ebenso dazugehört wie tolle Locations. Am Samstag wird die Tabakfabrik für rund 1700 Gäste zum schwankenden Piratenschiff voller tanzender Freibeuter.