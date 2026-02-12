Vorteilswelt
Linzer Piratenball

Ein Ruderklub wird für eine Nacht zum Kuppelverein

Oberösterreich
12.02.2026 15:00
So schön ist der Piratenball.
So schön ist der Piratenball.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Weil der Piratenball des RV Ister Linz auf den Valentinstag fällt, gibt es bei diesem legendären Faschingsevent am Samstag für Singles eine sehr, sehr charmante Aktion. Damit die am Tag der Liebe nicht (lange) alleine bleiben  müssen. Doch der Piratenball will nicht nur damit nachhaltig sein. . . 

„Wir sind ganz sicher nicht Tinder, sondern wollten nur eine charmante Möglichkeit schaffen, damit Singles am Valentinstag bei uns nicht lange allein bleiben müssen . . . “

Wir sind nicht Tinder, machen das sehr stilvoll.

RV-Ister-Linz-Urgestein Gerhard Stumptner

Piratenball ist legendär

Das sagt Gerald Stumptner. Als Urgestein des heuer 150 Jahre alten RV Ister gilt er als eine der guten Seelen des Vereins, über den fast alle Linzer wissen: Wenn der Fasching seinem Höhepunkt entgegengeht, lässt Ister den legendären Piratenball steigen. Zu dem ein ganzes Meer aus Glitzer, Federn, schrillen Perücken und kreativen Masken ebenso dazugehört wie tolle Locations. Am Samstag wird die Tabakfabrik für rund 1700 Gäste zum schwankenden Piratenschiff voller tanzender Freibeuter.

Der Piratenball steigt am Samstag in der Tabakfabrik.
Der Piratenball steigt am Samstag in der Tabakfabrik.(Bild: Markus Wenzel)

Goldene Armbädchen

Und das Beste daran: Ister finanziert mit diesem Event, bei dem rund hundert Ehrenamtliche mit anpacken, den Großteil seines Nachwuchsbudgets. So werden Feiern und Party nachhaltig. Und vielleicht gilt das diesmal auch für Singles. Weil der Piratenball auf den Valentinstag fällt, erhält jeder Single ein goldfarbenes Armbändchen – ein Erkennungszeichen, das signalisieren soll:

Die Einnahmen des Piratenballs fließen in die Nachwuchsarbeit des RV Ister Linz.
Die Einnahmen des Piratenballs fließen in die Nachwuchsarbeit des RV Ister Linz.(Bild: Martin A. Jöchl)

Ahoi, ich wäre zu haben!Damit wird der Ruderklub zum Kuppelverein. „Das jedoch sehr, sehr stilvoll“, betont Stumptner.

Oberösterreich
12.02.2026 15:00
