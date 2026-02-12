„Nackt im Netz“ soll künftig Jugendliche schützen

„Es geht viel schneller, als man denkt – und Eltern haben das oft nicht am Radar“, sagt Christa Pacher-Gratzer vom JugendService OÖ. Laut Studien haben 45 Prozent der Mädchen und 59 Prozent der Burschen bereits Pornos gesehen, rund ein Viertel sogar unfreiwillig.