71-Jähriger erlag nach Forstunfall Verletzungen

Ein 72-Jähriger, ein 36-Jähriger und ein 71-Jähriger, alle aus Aschach an der Steyr, sägten am 17. Jänner in einem Waldstück in Bad Hall morsche Eschen um. Gegen 10.15 Uhr zog der 72-Jährige mit seinem Traktor einen Baum auf einem Forstweg heraus. Als er vom Traktor herunterstieg, sah er den 71-Jährigen neben einer weiteren Esche liegen.