Von Baum getroffen

71-Jähriger erlag nach Forstunfall Verletzungen

Oberösterreich
12.02.2026 15:00
Der Verletzte musste am Unglücksort reanimiert werden (Symbolfoto).
Der Verletzte musste am Unglücksort reanimiert werden (Symbolfoto).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit schweren Verletzungen wurde ein 71-Jähriger aus Aschach an der Steyr (OÖ) nach einem Forstunfall am 17. Jänner in Bad Hall ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. 

0 Kommentare

Ein 72-Jähriger, ein 36-Jähriger und ein 71-Jähriger, alle aus Aschach an der Steyr, sägten am 17. Jänner in einem Waldstück in Bad Hall morsche Eschen um. Gegen 10.15 Uhr zog der 72-Jährige mit seinem Traktor einen Baum auf einem Forstweg heraus. Als er vom Traktor herunterstieg, sah er den 71-Jährigen neben einer weiteren Esche liegen.

Verletzungen zu schwer
Der 71-Jährige war bewusstlos und musste reanimiert werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in den Neuromed-Campus nach Linz gebracht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 71-Jährige bereits am 30. Jänner seinen Verletzungen erlegen. 

Oberösterreich
12.02.2026 15:00
