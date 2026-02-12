71-Jähriger erlag nach Forstunfall Verletzungen

Mit schweren Verletzungen wurde ein 71-Jähriger aus Aschach an der Steyr (OÖ) nach einem Forstunfall am 17. Jänner in Bad Hall ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.
Ein 72-Jähriger, ein 36-Jähriger und ein 71-Jähriger, alle aus Aschach an der Steyr, sägten am 17. Jänner in einem Waldstück in Bad Hall morsche Eschen um. Gegen 10.15 Uhr zog der 72-Jährige mit seinem Traktor einen Baum auf einem Forstweg heraus. Als er vom Traktor herunterstieg, sah er den 71-Jährigen neben einer weiteren Esche liegen.
Verletzungen zu schwer
Der 71-Jährige war bewusstlos und musste reanimiert werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in den Neuromed-Campus nach Linz gebracht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 71-Jährige bereits am 30. Jänner seinen Verletzungen erlegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.