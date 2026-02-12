Findet Casanova doch noch seine Herzdame?

„Spannende, lustige Geschichte“

Rund zweieinhalb Stunden dauert das Stück in zwei Sätzen – inklusive halbstündiger Pause. Die musikalische Untermalung liefern der Hardchor TNG Linz, ein Orchester und vier Solisten. „Es ist einfach eine spannende, interessante und lustige Geschichte, die nicht nur Casanova in einem anderen Licht beleuchtet, sondern sich auch etwas vom Mainstream-Musical abhebt“, freut sich Neubauer.

Drei Termine am Wochenende

Das Stück wird am Freitag, dem 13. Februar, um 20 Uhr in der Spinnerei Traun uraufgeführt. Weitere Vorstellungen: am Samstag um dieselbe Uhrzeit und am Sonntag um 18 Uhr.