Findet Casanova doch noch seine Herzdame?

Casanova – der vielleicht legendärste Schürzenjäger aller Zeiten. Doch was, wenn der gealterte Frauenheld die Frau fürs Leben gefunden zu haben meint? Das und noch viel mehr behandelt Casanova – das Musical auf humorige Art. Das Stück wird am Freitag um 20 Uhr in der Spinnerei Traun uraufgeführt, zwei weitere Termine am Wochenende.
Casanova – ein Name, untrennbar verbunden mit dem vielleicht legendärsten Schürzenjäger aller Zeiten. Doch was, wenn der Frauenheld, mittlerweile ergraut, die Frau fürs Leben gefunden zu haben meint? Kann er nach all den turbulenten Jahren und Eroberungen die Vorstellungen der Gesellschaft überwinden – und auch über seinen eigenen Schatten springen?
Schrägste Sachen passieren
Damit beschäftigt sich „Casanova – das Musical“, geschrieben vom im November 2022 verstorbenen Innviertler Autor Friedrich Ch. Zauner. Der hatte noch vor seinem Ableben das Werk in gute Hände gelegt: Der Altenberger Pianist Andreas Neubauer komponierte nicht nur die Musik, sondern führt auch Regie. „Wir begleiten Casanova einen Tag lang auf seiner Reise zu seinem Alterssitz. Dabei geht es um das Älterwerden, und den Wandel von Bedürfnisse – aber auch darum, wie – und ob – man mehr sein kann, als die Vorurteile einem zuschreiben, und dabei auch über seinen eigenen Schatten springen kann. Dabei passieren die schrägsten Sachen“, lacht Neubauer. Denn trotz durchaus ernster Themen ist das Stück kein Drama, sondern witzig.
Keine Grenzen gesetzt
Szenische Darstellungen vermischt der Altenberger gekonnt mit konzertanten Elementen. Auch bei der Musik setzt sich der Altenberger keine genrebedingten Grenzen: „Auf Wunsch des Autors kommt auch Barockmusik vor, die ich als Zitate in die Musik verwoben habe. Es geht aber quer durch den Gemüsegarten – rockiges, Latin, Pop, Volks- und Blasmusik, Walzer. Eine Nummer kann als Salsa beginnen, und in einem barocken Rezitativ enden“, so der Komponist.
Es ist einfach eine spannende, lustige Geschichte, die Casanova in einem anderen Licht beleuchtet, und sich auch vom Mainstream-Musical abhebt.
Regisseur und Komponist Andreas Neubauer
„Spannende, lustige Geschichte“
Rund zweieinhalb Stunden dauert das Stück in zwei Sätzen – inklusive halbstündiger Pause. Die musikalische Untermalung liefern der Hardchor TNG Linz, ein Orchester und vier Solisten. „Es ist einfach eine spannende, interessante und lustige Geschichte, die nicht nur Casanova in einem anderen Licht beleuchtet, sondern sich auch etwas vom Mainstream-Musical abhebt“, freut sich Neubauer.
Drei Termine am Wochenende
Das Stück wird am Freitag, dem 13. Februar, um 20 Uhr in der Spinnerei Traun uraufgeführt. Weitere Vorstellungen: am Samstag um dieselbe Uhrzeit und am Sonntag um 18 Uhr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.