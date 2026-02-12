Wochenausklang mit Humor, Kunst und Wiener Schmäh

Das Wochenende hat in OÖ zahlreiche Event-Highlights parat: Ehemalige „Voice Of Germany“- Teilnehmerin Nana Falkner lädt in Linz zum Konzert. Die Strottern sind mit unverkennbarem Wiener Schmäh zu Gast in Freistadt. Grandioser Humor wird mit der Komödie „Außer Kontrolle“ im Linzer Kellertheater geboten. Und Autor Reinhard Kaiser-Mühlecker kombiniert im AK-Bildungshaus ein Frühstück mit einer Lesung.