Anwalt verzichtet freiwillig auf Berufsausübung

Nächster Paukenschlag beim umstrittenen Immo-Deal am Traunsee und dem Kauf einer Seepension samt zweier wohl illegal errichteter Bootshütten. Eine ältere Frau soll über den Tisch gezogen worden sein, die Käufer wurden verurteilt, wir berichteten. Nachdem der Oberste Gerichtshof die Schuldsprüche wegen schweren Betrugs bestätigte, verzichtet der Anwalt des Käuferkonsortiums nun freiwillig auf die Ausübung der Berufsberechtigung. Diese Entscheidung solle dem Wohle der Kanzlei und den Mandanten dienen.