Pleite-Betrieb nach Insolvenz jetzt am Opernball

Die Indoor-Fischzucht verfügt über 36 Becken. Durch eine Kreislaufanlage konnte nach dem Einstieg der Investoren der Bedarf an Frischwasser von mehr als einem Liter pro Sekunde auf weniger als einen halben Liter gesenkt werden. Laut eigenen Angaben beliefert das Unternehmen aktuell rund 100 Betriebe aus der Gastronomie mit Zander. Wachstumspotenzial sieht Kallausch im Osten wie im Westen Österreichs, sowie im nahegelegenen Bayern.