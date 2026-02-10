Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fischzucht aus OÖ

Pleite-Betrieb nach Insolvenz jetzt am Opernball

Oberösterreich
10.02.2026 17:00
Fisch aus dem Mühlviertel wird in der Staatsoper aufgetischt.
Fisch aus dem Mühlviertel wird in der Staatsoper aufgetischt.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Vom Sanierungsverfahren in die Wiener Staatsoper – diese Geschichte schreibt die Mühlviertler Fischzucht Böhmerwald. Im Herbst 2024 ging das Unternehmen pleite, ein halbes Jahr später stieg die Investorengruppe Pure Investments ein – und kommende Woche liefert der Betrieb zum zweiten Mal Zander als Hauptgericht für den Opernball nach Wien.

0 Kommentare

„Unser Zander wird eine Zeit lang in Salzwasser eingetaucht, dann geflämmt und als Fisch mit Krautroulade serviert“, sagt Ulrich Kallausch, Gesellschafter von Pure Investments, über das Menü auf dem Opernball. Rund zehn Kilogramm Filet aus dem Mühlviertel werden kommende Woche in der Staatsoper aufgetischt.

Seine Investorengruppe stieg im Mai 2025 bei der zuvor pleite gegangenen Fischzucht Böhmerwald aus Ulrichsberg im oberösterreichischen Mühlviertel ein. Dem kleinen Betrieb mit fünf Mitarbeitern war im Aufbau der Zuchtanlage das Geld ausgegangen.

Zander aus der Fischzucht im Mühlviertel.
Zander aus der Fischzucht im Mühlviertel.(Bild: Mario Koll)

Firma soll im Vollbetrieb profitabel sein
Die Investorengruppe übernimmt produzierende Unternehmen mit gesundem Kern aus der Insolvenz – im Fall der Fischzucht dürfte der Plan aufgehen. Insgesamt soll die Fischzucht im Endausbau ab Juli 100 Tonnen Zander pro Jahr abwerfen, das entspricht 50 Tonnen Filet. „Wenn wir auf Vollkapazität laufen und unser Preiskorsett beibehalten, werden wir bei 1,5 oder 1,6 Millionen Euro Jahresumsatz landen – das macht uns wieder profitabel“, sagt Kallausch.

Lesen Sie auch:
Der Kika in Ansfelden (OÖ) ist mittlerweile ein Logistikstandort.
Krone Plus Logo
Ein Jahr nach dem Ende
Das wurde aus den alten Kika/Leiner-Möbelhäusern
01.02.2026
Krone Plus Logo
Sanierung geplant
Investorengruppe kauft Mühlviertler Pleite-Betrieb
15.01.2026

Die Indoor-Fischzucht verfügt über 36 Becken. Durch eine Kreislaufanlage konnte nach dem Einstieg der Investoren der Bedarf an Frischwasser von mehr als einem Liter pro Sekunde auf weniger als einen halben Liter gesenkt werden. Laut eigenen Angaben beliefert das Unternehmen aktuell rund 100 Betriebe aus der Gastronomie mit Zander. Wachstumspotenzial sieht Kallausch im Osten wie im Westen Österreichs, sowie im nahegelegenen Bayern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.934 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.643 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
181.032 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
958 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
922 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Fischzucht aus OÖ
Pleite-Betrieb nach Insolvenz jetzt am Opernball
Immobilien-Deal
Anwalt verzichtet freiwillig auf Berufsausübung
Kurz vor Ferien
Großer Polizeieinsatz nach Amokdrohung an Schule
Linz und Kenia
Stefan Köglberger: Bücher und Fußball in den Slums
Neue Führung
Schäxpir: Das Theaterfestival startet in 500 Tagen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf