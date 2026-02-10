Schäxpir: Das Theaterfestival startet in 500 Tagen

„Theater ist ein Ort, an dem wir alle alles sein können“, schildert Julia Ransmayr (40) ihre Faszination für Theater. „Wir können Geschichten verändern und von unseren Träumen erzählen. Gemeinsam können wir eine Zukunft erschaffen, die unser Heute schon verändert.“

International anerkannt

Die Theatermanagerin aus Linz baute in den letzten Jahren gemeinsam mit der Wiener Regisseurin Sara Ostertag das junge Theaterfestival Schäxpir zu einem biennalen Aushängeschild der österreichischen Theaterszene aus.