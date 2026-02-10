Vorteilswelt
Neue Führung

Schäxpir: Das Theaterfestival startet in 500 Tagen

Oberösterreich
10.02.2026 15:30
Das biennale Festival kehrt wieder
Das biennale Festival kehrt wieder(Bild: Zoe Goldstein)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Der 500-Tage-Countdown zur nächsten Ausgabe des beliebten Linzer Theaterfestivals Schäxpir läuft: Die 14. Ausgabe findet von 24. Juni bis 3. Juli 2027 an verschiedenen Spielstätten statt. Jetzt ist endlich fix: Die alleinige Leitung übernimmt Julia Ransmayr.

0 Kommentare

„Theater ist ein Ort, an dem wir alle alles sein können“, schildert Julia Ransmayr (40) ihre Faszination für Theater. „Wir können Geschichten verändern und von unseren Träumen erzählen. Gemeinsam können wir eine Zukunft erschaffen, die unser Heute schon verändert.“

International anerkannt
Die Theatermanagerin aus Linz baute in den letzten Jahren gemeinsam mit der Wiener Regisseurin Sara Ostertag das junge Theaterfestival Schäxpir zu einem biennalen Aushängeschild der österreichischen Theaterszene aus. 

(Bild: Leah Valentina Hochedlinger)

Wie bereits berichtet, übernahm Ostertag mit Saisonstart 2025/26 die Leitung des Theaters an der Gumpendorfer Straße in Wien. Nun steht fest, dass sie sich aus Schäxpir komplett zurückzieht, Ransmayr wird das Festival alleine leiten. 

Zitat Icon

Julia Ransmayr ist eine Garantin dafür, junge Menschen fürs Theater zu begeistern und ihnen den Zugang zu Kunst und Kultur auf Augenhöhe zu eröffnen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer

Nächste Ausgabe wird vorbereitet
Das biennal stattfindende internationale Theaterfestival für junges Publikum Schäxpir konnte zuletzt 2025 bei einer Auslastung von 83,78 Prozent insgesamt 9.386 Besucherinnen und Besucher begrüßen.

Die 14. Ausgabe findet von 24. Juni bis 3. Juli 2027 an verschiedenen Spielstätten statt und wird erneut gemeinsam mit bewährten Partnerinnen und Partnern umgesetzt. 

Oberösterreich

Folgen Sie uns auf