Australien-Open-Siegerin soll in Linz aufschlagen

Das wäre ein Tennis-Hammer für OÖ! Die Macher des heuer zum neuen Termin von 5. – 12. April steigende Upper Austria Ladies buhlen um Jelena Rybakina, die zuletzt bei den Australian Open triumphierte. Die Linzer Turniermacher Peter-Michael und Sandra Reichel angeln zudem auch in den USA um Stars.
Sie besiegte in einem hochklassigen Endspiel die Nr. 1 der Tennis-Welt, Aryna Sabalenka, mit 6:4, 4:6, 6:4 – gewann damit sensationell die Australian Open und sagte in ihrer zurückhaltenden Art danach: „Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die wir mit dem Team geleistet haben und dass ich hier meine Bestform gefunden habe.“
Jelena Rybakina!
Bei Australian Open 2,7 Millionen $ verdient
2018 wechselte Rybakina als 19-Jährige vom russischen zum kasachischen Verband, nun gewann sie ihren zweiten Grand-Slam-Titel nach Wimbledon 2022 (und dazu 2,7 Millionen Dollar Preisgeld). Bald soll sie – wenn es nach den Machern des Upper Austria Ladies geht – in Linz aufschlagen!
Reichel: „Bin seit Herbst mit ihr in Kontakt“
Denn Sandra Reichel buhlt fürs WTA-500-Event von 5. bis 12. April auch um die Nr. 3 der Welt! „Ich bin schon seit Herbst mit ihr in Kontakt, hab’ mich jetzt sehr mit ihr gefreut“ verrät die Turnierchefin und ergänzt: „Sie spielt Top-Tennis, hat eine liebe Art und hatte es nicht immer leicht.“ Spielerinnen frühzeitig zu verpflichten, werde aber heutzutage immer schwieriger.
Potapova führt rot-weiß-rote Riege an
„Die Top-Spielerinnen entscheiden sich immer später für Turniere“, nickt Reichel: „Aber es ist mir lieber sie sagen später zu – und kommen dann auch wirklich“, so die Turnierchefin, deren Vater Peter-Michael Anfang März in Indian Wells vor Ort angeln wird. Über rot-weiß-rote Power darf sie sich bereits freuen – dank Julia Grabher, Sinja Kraus. Lilli Tagger und auch Neo-Österreicherin Anastasia Potapova: „Sie hat mir mitgeteilt, dass es für sie selbstverständlich ist, dass sie in Linz dabei sein wird.“
