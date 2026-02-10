Vorteilswelt
Nr. 3 der Tennis-Welt

Australien-Open-Siegerin soll in Linz aufschlagen

Oberösterreich
10.02.2026 15:00
Holte bei den Australien Open die Siegtrophäe: Jelena Rybakina.
Holte bei den Australien Open die Siegtrophäe: Jelena Rybakina.(Bild: GEPA)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Das wäre ein Tennis-Hammer für OÖ! Die Macher des heuer zum neuen Termin von 5. – 12. April steigende Upper Austria Ladies buhlen um Jelena Rybakina, die zuletzt bei den Australian Open triumphierte. Die Linzer Turniermacher Peter-Michael und Sandra Reichel angeln zudem auch in den USA um Stars.

Sie besiegte in einem hochklassigen Endspiel die Nr. 1 der Tennis-Welt, Aryna Sabalenka, mit 6:4, 4:6, 6:4 – gewann damit sensationell die Australian Open und sagte in ihrer zurückhaltenden Art danach: „Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die wir mit dem Team geleistet haben und dass ich hier meine Bestform gefunden habe.“ 
Jelena Rybakina!

Rybakina zeigte in Australien tolles Tennis.
Rybakina zeigte in Australien tolles Tennis.(Bild: GEPA)

Bei Australian Open 2,7 Millionen $ verdient
2018 wechselte Rybakina als 19-Jährige vom russischen zum kasachischen Verband, nun gewann sie ihren zweiten Grand-Slam-Titel nach Wimbledon 2022 (und dazu 2,7 Millionen Dollar Preisgeld). Bald soll sie – wenn es nach den Machern des Upper Austria Ladies geht – in Linz aufschlagen!

Buhlt um Stars: Turnierchefin Sandra Reichel
Buhlt um Stars: Turnierchefin Sandra Reichel(Bild: Upper Austria Ladies Linz/Alex Scheuber)

Reichel: „Bin seit Herbst mit ihr in Kontakt“
Denn Sandra Reichel buhlt fürs WTA-500-Event von 5. bis 12. April auch um die Nr. 3 der Welt! „Ich bin schon seit Herbst mit ihr in Kontakt, hab’ mich jetzt sehr mit ihr gefreut“ verrät die Turnierchefin und ergänzt: „Sie spielt Top-Tennis, hat eine liebe Art und hatte es nicht immer leicht.“ Spielerinnen frühzeitig zu verpflichten, werde aber heutzutage immer schwieriger.

Gewann 2023 das Upper Austria Ladies: Neo-Österreicherin Anastasia Potapowa
Gewann 2023 das Upper Austria Ladies: Neo-Österreicherin Anastasia Potapowa(Bild: GEPA)

Potapova führt rot-weiß-rote Riege an
„Die Top-Spielerinnen entscheiden sich immer später für Turniere“, nickt Reichel: „Aber es ist mir lieber sie sagen später zu – und kommen dann auch wirklich“, so die Turnierchefin, deren Vater Peter-Michael Anfang März in Indian Wells vor Ort angeln wird. Über rot-weiß-rote Power darf sie sich bereits freuen – dank Julia Grabher, Sinja Kraus. Lilli Tagger und auch Neo-Österreicherin Anastasia Potapova: „Sie hat mir mitgeteilt, dass es für sie selbstverständlich ist, dass sie in Linz dabei sein wird.“

