Australien-Open-Siegerin soll in Linz aufschlagen

Potapova führt rot-weiß-rote Riege an

„Die Top-Spielerinnen entscheiden sich immer später für Turniere“, nickt Reichel: „Aber es ist mir lieber sie sagen später zu – und kommen dann auch wirklich“, so die Turnierchefin, deren Vater Peter-Michael Anfang März in Indian Wells vor Ort angeln wird. Über rot-weiß-rote Power darf sie sich bereits freuen – dank Julia Grabher, Sinja Kraus. Lilli Tagger und auch Neo-Österreicherin Anastasia Potapova: „Sie hat mir mitgeteilt, dass es für sie selbstverständlich ist, dass sie in Linz dabei sein wird.“