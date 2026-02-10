Bergretter rückten im Vorjahr über 700 Mal aus

Der Bergsportboom hält in Oberösterreich weiter an. Das führte im Vorjahr zu einem neuen Rekord an Einsätzen für die Bergrettung. Erstmals knackten die Freiwilligen die Negativmarke von 700, denn exakt 701 Mal wurden sie im Jahr 2025 nach Unglücken im alpinen Gelände zu Hilfe gerufen.