Bergretter rückten im Vorjahr über 700 Mal aus

Hinter den Mitgliedern der oberösterreichischen Bergrettung liegt ein anstrengendes Jahr. Der Bergsportboom führt seit Jahren dazu, dass die Einsatzzahlen steigen. 2025 haben die Notfälle im alpinen Gelände erneut um 13 Prozent zugenommen und lagen erstmals bei über 700 Ausrückungen.
Der Bergsportboom hält in Oberösterreich weiter an. Das führte im Vorjahr zu einem neuen Rekord an Einsätzen für die Bergrettung. Erstmals knackten die Freiwilligen die Negativmarke von 700, denn exakt 701 Mal wurden sie im Jahr 2025 nach Unglücken im alpinen Gelände zu Hilfe gerufen.
Bergtote weniger geworden
Das bedeutet gegenüber dem Jahr 2024 eine Steigerung von 13 Prozent, denn damals wurden die 883 Ehrenamtlichen zu 617 Einsätzen gerufen. Weiter gesunken ist hingegen die Zahl der Alpintoten. Im Vorjahr waren zehn Todesopfer zu beklagen, 2024 waren es 14.
Viele Einsätze wären vermeidbar
547 Freizeitsportler wurden verletzt und 179 unverletzt von den heimischen Bergen geborgen. Christoph Preimesberger, Landesleiter der Bergrettung OÖ, sieht in der Beliebtheit von Sportarten wie Wandern und Skifahren die Gründe für die hohen Einsatzzahlen. Viele wären aber auch vermeidbar: Schlechte Tourenplanung oder Selbstüberschätzung führen nicht selten zu gefährlichen Situationen im alpinen Gelände.
