Stefan Köglberger: Bücher und Fußball in den Slums

Was ist das genau?

Eine Sportschule inmitten von Chaos, Armut und Müll klingt wie ein Widerspruch, ist aber für viele Kinder und Jugendliche der einzige Weg aus dem Slum. Meine Frau und ich waren fünf Jahre vor Ort und haben einen sehr engen Bezug zu den Menschen. Viele der Kinder, mit denen wir begonnen haben, sind heute erwachsen. Eine erhebliche Anzahl von ihnen hat es aus dem Slum geschafft – unsere Arbeit macht also Sinn!