BW Linz löst Leihvertrag mit verletztem Baier auf!

„Eine Residenz in Spanien war immer mein Traum“
Debüt auf World Tour
Blau-Weiß Linz hat den Leihvertrag mit dem noch länger verletzt ausfallenden Torhüter Viktor Baier aufgelöst!
Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird sich der 21-Jährige nach seinem Achillessehnenriss in Pilsen operieren lassen und seine Reha dann bei seinem Stammklub Viktoria Pilsen absolvieren.
Baier war im Sommer aus Tschechien nach Linz gekommen, sein Vertrag wäre bis Saisonende gelaufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.