NEOS wollen Zeit in der Volksschule verlängern

Die Wiener Grünen haben am Dienstag davor gewarnt, dass sich das von ihnen geortete „Schulstart-Chaos“ des vergangenen Jahres in Wien auch heuer wiederholen wird. Denn vor allem an Volksschulen sei der Mangel an Lehrkräften „immer dramatischer“, zeigten sich Parteichefin Judith Pühringer und das Bildungssprecher-Duo Julia Malle und Felix Stadler in einer Pressekonferenz überzeugt. Sie forderten Maßnahmen, um den Beruf attraktiver zu machen – also etwa höhere Gehälter.