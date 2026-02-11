Schutzhelm der Hoffnung für die Ukraine

„Unsere Kinder rennen heute schneller in den Schutzraum, als sie früher zu den Schaukeln liefen.“ Das ist ein Satz, der eine Schlagzeile sein sollte. Doch er stammt aus dem leisen Gedicht eines Ukrainers, abgedruckt in der „SZ“. „Kiew weint nicht laut. Es hat keine Zeit dafür. Hier verschiebt man das Weinen auf später, wie das Leben, wie den Schlaf, wie die Normalität. ( . . .) Unsere Medizin ist das Lachen, und wenn der Strom ausfällt, fangen wir an, selbst zu leuchten.“