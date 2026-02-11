Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Schutzhelm der Hoffnung für die Ukraine

Kolumnen
11.02.2026 06:45
(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
0 Kommentare

Der ukrainische Sekeltonfahrer Wladyslaw Heraskewytsch wollte nicht einfach nur die Eisbahn hinunterdüsen. Er wollte mit seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen an jene erinnern, die nicht mehr dabei sein können. Gesichter gefallener Athleten sind auf seinem Schutzhelm zu sehen, der nun von einem Mitarbeiter des IOC verboten wurde. Keine „politischen Botschaften“, auch nicht mit einer bewegenden Geste der Trauer.

Der Krieg dauert nun schon so lange, dass er sich in der allgemeinen Aufmerksamkeit abzunützen droht. Selbst in diesem härtesten und kältesten Winter hat er gegen lautere Schlagzeilen kaum mehr Chancen.

„Unsere Kinder rennen heute schneller in den Schutzraum, als sie früher zu den Schaukeln liefen.“ Das ist ein Satz, der eine Schlagzeile sein sollte. Doch er stammt aus dem leisen Gedicht eines Ukrainers, abgedruckt in der „SZ“. „Kiew weint nicht laut. Es hat keine Zeit dafür. Hier verschiebt man das Weinen auf später, wie das Leben, wie den Schlaf, wie die Normalität. ( . . .) Unsere Medizin ist das Lachen, und wenn der Strom ausfällt, fangen wir an, selbst zu leuchten.“

Das Durchhaltevermögen der Ukrainer ist beeindruckend. Ihre Geschichten zu erzählen, dem Preis des Freiheitskampfs ein Antlitz zu verleihen, ist aber wichtiger denn je. Auch oder gerade auf der Weltbühne der Olympischen Spiele, denen der Frieden als Grundgedanke innewohnt.

Die Ukrainer brauchen die Aufmerksamkeit zum Überleben – wie einen Schutzhelm der Hoffnung.

„Und der Frühling wird kommen. Er kommt immer. Noch nie haben wir hier so auf sehr auf den Frühling gewartet.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
283.752 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
209.767 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
189.688 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
962 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
962 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
790 mal kommentiert
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kolumne
Schutzhelm der Hoffnung für die Ukraine
„Krone“-Kommentar
Mullah-Regime spielt auf Zeit
„Krone“-Kommentar
SPÖ vor dem großen Umbruch? Eine fade Prognose
„Krone“-Kommentar
Dämmerung
„Krone“-Kommentar
Wo die SPÖ unter Babler nicht mehr zu finden ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf