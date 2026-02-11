Das Stimmungsbarometer drehte sich komplett

Vierter Tag der Winterspiele, das zweite Gold für Österreich. Szenen, an denen man sich nicht sattsehen kann. „Land der Berge“ im Zielgelände, ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer im Austria House. Jubelstimmung in Cortina, die nächste Medaillen-Party für Österreichs Olympia-Team. Es wurde groß gefeiert – und zwar zwei Olympiasiegerinnen, die wohl keiner auf der Rechnung hatte. Katharina Huber und Ariane Rädler konnten ihr Glück selbst kaum fassen, bezwangen am größten Tag ihrer Karriere sogar die übermächtigen US-Girls Mikaela Shiffrin und Breezy Johnson. Geschichten, wie sie Großereignisse eben oft schreiben. Von 0 auf 100, über Nacht zu Stars, für das Power-Team beginnt nach Olympia-Gold wohl ein neuer Lebensabschnitt