Vierter Tag der Winterspiele, das zweite Gold für Österreich. Szenen, an denen man sich nicht sattsehen kann. „Land der Berge“ im Zielgelände, ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer im Austria House. Jubelstimmung in Cortina, die nächste Medaillen-Party für Österreichs Olympia-Team. Es wurde groß gefeiert – und zwar zwei Olympiasiegerinnen, die wohl keiner auf der Rechnung hatte. Katharina Huber und Ariane Rädler konnten ihr Glück selbst kaum fassen, bezwangen am größten Tag ihrer Karriere sogar die übermächtigen US-Girls Mikaela Shiffrin und Breezy Johnson. Geschichten, wie sie Großereignisse eben oft schreiben. Von 0 auf 100, über Nacht zu Stars, für das Power-Team beginnt nach Olympia-Gold wohl ein neuer Lebensabschnitt
Eine Sternstunde, die für das Skiteam ein echter Befreiungsschlag sein sollte. Nach zwei Nullnummern in den Abfahrten gab es Kritik, die Stimmung näherte sich dem Nullpunkt. Dann folgten Silber und Gold, das Stimmungsbarometer drehte sich komplett. Das erinnert irgendwie an die WM 2025 in Saalbach. Da hing nach dem Desaster zum Start im Mannschaftsbewerb der Haussegen schief, war die Angst vor einem katastrophalen Abschneiden groß. Bis Stephanie Venier mit Gold im Super-G eine Welle der Euphorie lostrat, Österreich schlussendlich mit sieben Medaillen das ganze Land begeisterte.
