Carport-Brand: Flammen griffen auf Haus über

In den frühen Morgenstunden brach in Klagenfurt ein Brand aus, der ein Carport und ein angrenzendes Wohnhaus erfasste. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.
Um 5.15 Uhr schrillten bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt die Alarmglocken, und die Florianis rückten umgehend aus. „Der Hausbesitzer bemerkte in der Nacht ein oranges Licht. Zunächst dachte er, es handle sich um ein Müllfahrzeug, doch dann erkannte er die Flammen“, berichtete Einsatzleiter Wolfgang Germ gegenüber der „Krone“.
Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Carport in Vollbrand. Unter dem Unterstand befanden sich zwei Pkw sowie eine Harley-Davidson, die ebenfalls von den Flammen erfasst worden waren.
Auch der Dachstuhl stand in Flammen
Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Sowohl die Fassade als auch der Dachstuhl standen in Flammen. Umgehend leitete die Feuerwehr einen umfassenden Löschangriff unter Atemschutz ein.
Mehrere C-Leitungen kamen gleichzeitig zum Einsatz, um den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. „Wir haben auch die Dachhaut geöffnet, da sich dort noch Glutnester befanden – es ist zwei- bis dreimal erneut zu Brandausbrüchen gekommen“, berichtet Germ.
Eine Person wurde verletzt
Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wölfnitz konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Im Einsatz standen rund 30 Feuerwehrleute. Die Freiwillige Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt sowie die Drehleiter der Feuerwehr Viktring – Stein/Neudorf stehen auf der Wache für eventuelle Folgeeinsätze in Bereitschaft. „Wären wir nur fünf Minuten später eingetroffen, hätte das gesamte Haus lichterloh gebrannt“, so Germ.
„Eine Person wurde verletzt und nach der Erstversorgung dem Rettungsdienst übergeben“, teilte die Berufsfeuerwehr mit. Wie es zu dem Brand kam, wird ermittelt. Der Einsatz läuft derzeit noch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.