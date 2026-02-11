Vorteilswelt
Eine Person verletzt

Carport-Brand: Flammen griffen auf Haus über

Kärnten
11.02.2026 06:53
Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt kämpften gegen die Flammen.
Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt kämpften gegen die Flammen.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

In den frühen Morgenstunden brach in Klagenfurt ein Brand aus, der ein Carport und ein angrenzendes Wohnhaus erfasste. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.

0 Kommentare

Um 5.15 Uhr schrillten bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt die Alarmglocken, und die Florianis rückten umgehend aus. „Der Hausbesitzer bemerkte in der Nacht ein oranges Licht. Zunächst dachte er, es handle sich um ein Müllfahrzeug, doch dann erkannte er die Flammen“, berichtete Einsatzleiter Wolfgang Germ gegenüber der „Krone“.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Carport in Vollbrand. Unter dem Unterstand befanden sich zwei Pkw sowie eine Harley-Davidson, die ebenfalls von den Flammen erfasst worden waren.

Auch der Dachstuhl stand in Flammen
Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Sowohl die Fassade als auch der Dachstuhl standen in Flammen. Umgehend leitete die Feuerwehr einen umfassenden Löschangriff unter Atemschutz ein.

Mehrere C-Leitungen kamen gleichzeitig zum Einsatz, um den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. „Wir haben auch die Dachhaut geöffnet, da sich dort noch Glutnester befanden – es ist zwei- bis dreimal erneut zu Brandausbrüchen gekommen“, berichtet Germ.

Unter dem Carport befanden isch zwei Pkw sowie eine Harley-Davidson.
Unter dem Carport befanden isch zwei Pkw sowie eine Harley-Davidson.(Bild: Berufsfeuerwehr)
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es lichterloh.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es lichterloh.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)
Rund 30 Florianis standen im Einsatz.
Rund 30 Florianis standen im Einsatz.(Bild: Berufsfeuerwehr)

Eine Person wurde verletzt
Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wölfnitz konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Im Einsatz standen rund 30 Feuerwehrleute. Die Freiwillige Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt sowie die Drehleiter der Feuerwehr Viktring – Stein/Neudorf stehen auf der Wache für eventuelle Folgeeinsätze in Bereitschaft. „Wären wir nur fünf Minuten später eingetroffen, hätte das gesamte Haus lichterloh gebrannt“, so Germ.

„Eine Person wurde verletzt und nach der Erstversorgung dem Rettungsdienst übergeben“, teilte die Berufsfeuerwehr mit. Wie es zu dem Brand kam, wird ermittelt. Der Einsatz läuft derzeit noch. 

Kärnten

