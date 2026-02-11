Carport-Brand: Flammen griffen auf Haus über

Eine Person wurde verletzt

Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wölfnitz konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Im Einsatz standen rund 30 Feuerwehrleute. Die Freiwillige Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt sowie die Drehleiter der Feuerwehr Viktring – Stein/Neudorf stehen auf der Wache für eventuelle Folgeeinsätze in Bereitschaft. „Wären wir nur fünf Minuten später eingetroffen, hätte das gesamte Haus lichterloh gebrannt“, so Germ.