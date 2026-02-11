„Enttäuschend“: Skispringer warten auf Medaille

Drei Medaillenchancen auf Großschanze

Nach einem freien Tag am Mittwoch stehen die ersten Trainings auf dem Programm, ehe es am Samstag (Männer-Einzel), Sonntag (Frauen-Einzel) und Montag (Super-Team Männer) noch drei Medaillenchancen gibt. „Es ist noch alles drin. Wir werden alles dafür tun, damit wir uns noch eine Medaille abholen“, sagte Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart. Und Hörl gab die Marschroute vor: „Es wollte auf der kleinen Schanze nicht sein. Deswegen geben wir jetzt aber nicht auf, sondern noch mehr Gas.“