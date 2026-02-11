ÖSV-Ass zieht nach 34 Siegen den Schlussstrich

Aus und vorbei! Paraski-Fahrer Markus Salcher hat mit dem Riesentorlauf von Veysonnaz sein letztes Weltcuprennen bestritten. 34 Siege hat er in seiner Karriere geholt, vor allem die Heim-Triumphe blieben dem 34-Jährigen in Erinnerung. Mit den Paralympics im März wartet allerdings noch ein ganz großes Highlight auf den Wintersportler.
Eine tolle Karriere geht langsam dem Ende zu! Denn am Montag fuhr Paraski-Fahrer Markus Salcher mit dem Riesentorlauf von Veysonnaz (Sz) sein allerletztes Weltcuprennen, belegte bei den stehenden Herren Platz zehn. „Davor in Tignes nach meinem letzten Speedrennen war es für mich härter. Grundsätzlich bin ich stolz, was ich in meiner Karriere alles erreicht habe“, sagt der 34-Jährige.
