ÖSV-Ass zieht nach 34 Siegen den Schlussstrich

Eine tolle Karriere geht langsam dem Ende zu! Denn am Montag fuhr Paraski-Fahrer Markus Salcher mit dem Riesentorlauf von Veysonnaz (Sz) sein allerletztes Weltcuprennen, belegte bei den stehenden Herren Platz zehn. „Davor in Tignes nach meinem letzten Speedrennen war es für mich härter. Grundsätzlich bin ich stolz, was ich in meiner Karriere alles erreicht habe“, sagt der 34-Jährige.