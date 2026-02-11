Unsere Medaillenhoffnungen für Olympia-Mittwoch

Olympia-Programm: Diese Athletinnen und Athleten sind am Mittwoch für Österreich im Einsatz.
Ski alpin – Männer Super-G (11:30)
Vincent Kriechmayr, Marco Schwarz, Stefan Babinsky, Raphael Haaser
Nordische Kombination – Männer Einzel, Skispringen Normalschanze (10:00, Langlauf 10 km (13:45)
Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger, Thomas Rettenegger
Biathlon – Frauen Einzel 15 km (14:15)
Anna Andexer, Anna Gandler, Lisa Hauser, Tamara Steiner
Ski Freestyle – Buckelpiste Frauen, 2. Qualifikation (11:00), Finale (14:15)
Avital Carroll, Katharina Raumsauer
Eisschnelllauf – Männer 1.000 (18:30)
Gabriel Odor
Rodeln – Männer und Frauen Doppelsitzer, 1. und 2. Lauf (17:00)
Juri Gatt/Riccardo Schöpf, Thomas Steu/Wolfgang Kindl bzw. Selina Egle/Lara Kipp
Snowboard – Frauen und Männer Halfpipe, jeweils Qualifikation (10:30/19:30)
Florian Lechner
